Sgomberate 5 cantine e recuperati 2 alloggi in case Atc

Cinque cantine sgomberate e due alloggi occupati abusivamente recuperati. È il bilancio di un intervento effettuato oggi con la polizia municipale, per verificare lo stato delle cantine dei complessi Atc di via Biglieri, nella zona dell'ospedale Cto, a Torino. Durante l'operazione è stato chiuso l'accesso a 5 cantine, dove sono stati trovati giacigli di fortuna, masserizie e vecchi mobili. Inoltre, nel corso dei controlli, che hanno interessato tutte le 16 scale dei complessi, è stata scoperta l'occupazione abusiva di due alloggi, al momento vuoti. Atc ha quindi provveduto a far sostituire la serratura e a recuperare gli appartamenti e sono inoltre stati eseguiti interventi di riparazione delle luci e di serrature dei portoncini di alcune scale. "L'operazione, che è stata realizzata su richiesta dell'Agenzia - spiega il presidente di Atc Piemonte centrale Emilio Bolla - ha dimostrato, ancora una volta, come sia indispensabile prestare un'attenzione costante al rispetto della legalità, fondamentale per la convivenza civile, soprattutto nei quartieri popolari dove si registra un'elevata fragilità dei residenti che giustamente invocano una maggior sicurezza".