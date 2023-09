"Rilancio e sviluppo", 23.5 milioni dal fondo per le imprese

Con il fondo 'Rilancio e sviluppo' presentato oggi dall'assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, arrivano 23.5 milioni di euro per il sostegno delle imprese in difficoltà ma con business plan sostenibili e per salvaguardare posti di lavoro. Non possiamo più assistere - sottolinea Chiorino - a imprenditori che compiono gesti estremi perché non riescono più a onorare gli impegni, sono attanagliati da una crisi globale e fanno fatica anche a sostenere i costi previdenziali dei propri dipendenti, oppure rischiano di cedere alle proposte di speculatori internazionali, svendendo la propria attività e con essa il suo know-how. Non possiamo tantomeno permettere che la malavita riesca a insinuarsi tra le maglie del nostro tessuto produttivo". L'investimento complessivo è di 23,5 milioni di euro e vede in raccordo Regione, Finpiemonte e Finint Investments, oltre agli istituti di credito piemontesi Banca d'Alba, Banca Alpi Marittime e Generalfinance. Per il Piemonte - regione capofila - sono disponibili 15,5 milioni di euro, di cui 11 milioni sono stanziati da Finpiemonte, mentre nella restante parte intervengono Finint Investments e gli istituti di credito. "Con questa operazione - spiega il presidente di Finpiemonte Michele Vietti - Finpiemonte conferma e rafforza il proprio ruolo di investitore istituzionale di risorse del proprio patrimonio, con il duplice obiettivo di sostenere il nostro territorio e di promuovere l'attivazione di risorse private in una logica di sinergia con altri investitori territoriali e di complementarietà rispetto alle misure regionali".