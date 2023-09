NUMERI

Un'Italia sempre più vecchia, una Torino sempre più piccola

Nell'ultimo anno il capoluogo piemontese ha perso oltre 14mila abitanti. Aumentano le famiglie ma sono sempre meno i suoi componenti. Nel 2050 un cittadino su tre potrebbe avere più di 65 anni. E meno male che ci sono i migranti. I dati dell'Istat

L’Europa è il continente più vecchio del mondo, e in Europa l’Italia è il paese con il maggior calo demografico e in Italia le aree di Roma (-18.200 persone) e Torino (-14.300) sono quelli che perdono il maggior numero di cittadini ogni anno. È uno scenario impietoso quello tratteggiato dall’annuario di Eurostat sui dati del 2021. Il calo demografico “può essere attribuito agli impatti diretti e indiretti della pandemia di Covid-19”, sottolinea Eurostat, riferendo che nel 2021 nell’Ue si sono verificati quasi mezzo milione di decessi in più rispetto alle nascite.

Cresce il numero delle famiglie ma diminuiscono in media i componenti, aumentano le coppie senza figli e questo tra vent’anni porterà gli over 65 a rappresentare oltre un terzo della popolazione italiana (il 34,5%). Entro il 2042 solo una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli. Ed è proprio osservando l’Italia con gli occhi del demografo che l’immigrazione si trasforma da problema – in particolare di ordine pubblico – a opportunità per implementare la popolazione italiana e soprattutto quella attiva (cioè che lavora e quindi che produce ricchezza). Si va verso una stabilizzazione dei nuovi ingressi dall’estero su una quota di circa 165mila all’anno.

Un’Italia meno affollata, più vecchia e più solitaria. Dai 59 milioni del 2022, si passerà a 54,4 milioni tra il 2030 e il 2050, che scenderanno a 45,8 milioni nel 2080, con una perdita complessiva di 13,2 milioni di residenti rispetto a oggi. “L’evoluzione della popolazione totale – spiega l’Istat – rispecchia il principio, tipico delle previsioni demografiche, di risultare tanto più incerta quanto più ci si allontana dall'anno base”. Il progressivo spopolamento investe tutto il territorio, pur con differenze tra Nord, Centro e Mezzogiorno.

Ma un altro dato rilevante riguarda l’invecchiamento della popolazione. Nel 2050 le persone di 65 anni e più potrebbero rappresentare il 34,5% del totale della popolazione italiana (da un minimo del 33,2% a un massimo del 35,8%). E “comunque vadano le cose, l’impatto sulle politiche di protezione sociale sarà importante, dovendo fronteggiare fabbisogni per una quota crescente di anziani”. I giovani fino a 14 anni di età potrebbero rappresentare, entro il 2050, l’11,2% del totale, registrando “una moderata flessione in senso relativo ma non in assoluto: sul piano dei rapporti intergenerazionali si presenterà un rapporto squilibrato tra ultra sessantacinquenni e ragazzi, in misura di oltre tre a uno”.

Tra le future trasformazioni demografiche va evidenziato il marcato processo di invecchiamento del Mezzogiorno. “Per quanto tale ripartizione geografica presenti ancora oggi un profilo per età più giovane - avverte l'istituto – l’età media dei suoi residenti transita da 45,3 anni nel 2022 a 49,9 anni nel 2040 (scenario mediano), sopravanzando il Nord che nel medesimo anno raggiunge un'età media di 49,2 anni, partendo nell'anno base da un livello più alto, ossia 46,6 anni. Guardando alle prospettive di lungo termine, il Mezzogiorno rallenterebbe ma non fermerebbe il suo percorso, raggiungendo un'età media della popolazione prossima ai 52 anni. A quel punto, invece, sia il Nord (50,2 anni) sia il Centro (50,8) avrebbero già avviato un percorso di rallentamento del processo di invecchiamento, che nel caso del Centro potrebbe addirittura portare all'avvio di un primo processo di ringiovanimento della popolazione”.

Nel giro di venti anni nel nostro Paese si prevede un aumento di oltre 850mila famiglie: da 25,3 milioni nel 2022 si arriverebbe a 26,2 milioni nel 2042 (+3,4%). Ma si tratterà di famiglie “sempre più piccole, caratterizzate da una maggiore frammentazione”, il cui numero medio di componenti scenderà da 2,32 persone nel 2022 a 2,13.

Anche le famiglie con almeno un nucleo (ossia contraddistinte dalla presenza di almeno una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio) varieranno la loro dimensione media da 2,95 a 2,78 componenti. L'aumento del numero di famiglie deriverà prevalentemente da una crescita delle famiglie senza nuclei (+17%) che salgono da 9 a 10,6 milioni, arrivando a rappresentare nel 2042 oltre il 40% delle famiglie totali.

Al contrario, le famiglie con almeno un nucleo presentano una diminuzione di oltre il 4%: tali famiglie, oggi pari a 16,3 milioni (il 64,3% del totale), nel 2042 scenderanno a 15,6 milioni, costituendo così solo il 59,5% delle famiglie. Secondo l'Istat, "un tale calo delle famiglie con nuclei deriva dalle conseguenze di lungo periodo delle dinamiche socio-demografiche in atto in Italia. L'invecchiamento della popolazione, con l'aumento della speranza di vita, genera infatti un maggior numero di persone sole, il prolungato calo della natalità incrementa le persone senza figli, mentre l'aumento dell'instabilità coniugale, in seguito al maggior numero di scioglimenti di legami di coppia, determina un numero crescente di individui e genitori soli".

L'idea di famiglia suggerisce la presenza di quantomeno due persone, ma in realtà tra le famiglie è sempre esistita una componente di persone che vivono da sole. Tra vent'anni sarà composto da una persona sola il 37,5% delle famiglie. Se in passato si trattava in prevalenza di giovani uomini usciti dalla famiglia di origine per motivi di lavoro, da diverso tempo ormai è la quota di anziani che vivono da soli a caratterizzare questa "micro-famiglia".

Fenomeni consolidati, quali l'aumento della speranza di vita e dell'instabilità coniugale, fanno sì - avverte l'Istat - che questa tipologia familiare crescerà nel complesso del 17%, facendo aumentare il suo contingente da 8,4 a 9,8 milioni nel giro di venti anni. Peraltro, gran parte dell'aumento del numero complessivo di famiglie è dovuto alla crescita, assoluta e relativa, delle persone sole. Le differenze di genere sono sostanziali. Gli uomini che vivono soli avranno un incremento del 13%, arrivando a superare i 4,2 milioni nel 2042. Per le donne sole si prevede una crescita ancora maggiore (+21%), che ne determina un aumento da 4,6 a 5,6 milioni. Le famiglie monocomponente, a causa della loro composizione per età, hanno un importante impatto sociale, considerando che è soprattutto nelle età più avanzate che le persone sole aumentano in modo significativo. Se già nel 2022 la quota di persone sole di 65 anni e più rappresenta circa la metà di chi vive da solo (48,9%), nel 2042 raggiungerebbe quasi il 60%.