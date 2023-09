Il direttore dell'Egizio di Torino premiato a Lubec

Il direttore del Museo egizio di Torino, Christian Greco, ha ricevuto a Lucca un riconoscimento per essersi distinto nella valorizzazione della cultura. Greco è stato premiato in apertura dell'ultima edizione di Lubec, l'incontro internazionale organizzato nella città toscana dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera cultura-innovazione, organizzato da Promo Pa Fondazione e sostenuto da Comune di Lucca, Regione Toscana, Mic e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La motivazione del premio "per aver reso il Museo Egizio riferimento culturale del territorio e per aver ideato, in occasione del bicentenario, la ricostruzione dei giardini dell'antico Egitto, aperti gratuitamente al pubblico" ha dichiarato Gaetano Scognamiglio, presidente di Promo PA Fondazione. "E' un premio di cui sento il peso, perché i premi bisogna guadagnarseli dopo - ha commentato Greco -. Voglio credere che questo premio vada a coronare un processo che dura ormai da 9 anni, in cui il Museo Egizio ha rimesso la ricerca al centro. Sono grato, ma ne sento il peso soprattutto alla luce delle celebrazioni per il bicentenario, che sarà un momento di riflessione sulla propria identità".