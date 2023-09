ECONOMIA DOMESTICA

Egea nelle mani di Iren (e delle banche)

L'azienda di Alba sceglie la multiutility nonostante il fondo americano avesse presentato condizioni finanziarie più sostanziose. A pesare nella decisione sono stati gli istituti di credito (soprattutto Intesa). Ora il piano di integrazione con il gruppo

La spunta Iren. L’offerta preferita (preferred bidder) per acquisire Egea, l’azienda di Alba da tempo in crisi, è quella presentata dalla multiutility del Nord-ovest nata dalla fusione delle ex municipalizzate di Torino, Genova, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Battuta la concorrenza americana del fondo Davidson Kempner che pure, a quanto pare, aveva presentato condizioni finanziarie più sostanziose. Il consiglio di gestione, nella giornata di ieri 28 settembre, ha aperto le buste con le offerte e ha scelto, dunque, Iren, la cui proposta “poggia su un solido piano economico e industriale finalizzato alla crescita e allo sviluppo degli asset di Egea nel modello operativo del gruppo Iren”. Un’operazione “coerente con le linee strategiche presentate nel piano al 2030 del gruppo”, puntando a creare sinergie con le varie branche del gruppo. Un affare, oggettivamente, per Iren che come noto ha una limitatissima possibilità di ricorrere a ulteriore indebitamento: senza quasi metterci un euro, grazie alle banche (creditrici di Egea) si compra una società e, soprattutto, il suo portafoglio clienti.

Uscita dalla trattativa A2a, l’aggressivo concorrente lombardo che pur potendo contare su una negoziazione in esclusiva all’ultimo di fronte alla situazione dei conti (e a una contestuale inchiesta giudiziaria) si era sfilata, toccherà a Iren l’operazione salvataggio. Il piano prevede l’acquisizione del 90% di Egea, escluso il comparto condomini, la conferma degli attuali obiettivi strategici (guidance) e che, per tre anni, anche le banche creditrici entrino nell’azionariato. Iren ha anche garantito il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. L’operazione verrà completata nei prossimi giorni. Difficile che possano esserci sorprese anche se, non configurandosi allo stato attuale un rapporto di esclusiva, il Consiglio di Gestione ha ritenuto di consentire al fondo Davidson Kempner/Thaleia, qualora lo ritenesse, di completare la propria offerta entro il prossimo 27 ottobre.