Pubblicizza sul web la produzione di marijuana, arrestato da Gdf

Quarantadue piante in coltivazione e 38 rami in essicazione di cannabis, per un peso complessivo di circa 70 chili, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Ivrea in un capannone di Cuorgnè, nel Torinese. Il proprietario è stato arrestato con l'accusa di coltivazione e detenzione per la cessione a terzi di sostanze stupefacenti. L'uomo pubblicizzava sulle piattaforme web i propri metodi di coltivazione della canapa per la produzione di marijuana, fornendo numerose informazioni al riguardo e riscuotendo l'apprezzamento di diversi utenti. L'indagine dei finanzieri ha consentito di scoprire all'interno dell'abitazione e dell'annesso capannone di proprietà dell'uomo, numerose piante di marijuana oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il gip del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto.