Cna Piemonte, mancata proroga superbonus 110% sarà devastante

"Avrà conseguenze pesantissime su imprese e famiglie la mancata proroga del Superbonus 110% per i condomini che hanno avviato i lavori" A sostenerlo è Cna Piemonte, che "valuta molto grave il voto della Commissione Ambiente e Industria del Senato che ha bocciato tutti gli emendamenti per la proroga nell'ambito della conversione del decreto asset". "L'effetto - sostiene Cna Piemonte - sarà che migliaia di condomini dal prossimo Gennaio vedranno scendere il beneficio dal 110% al 70% rendendo di fatto impraticabile terminare i lavori". "Questo voto e la conseguente mancata proroga - sostiene Andrea Talaia, presidente Cna Costruzioni Piemonte - è una gravissima forma di inadempimento da parte del governo verso imprese, professionisti e cittadini onesti che hanno creduto in una legge dello Stato. Ribadiamo l'assoluta correttezza nei passaggi che hanno riguardato il superbonus 110%. Il tema oggi si pone per cantieri iniziati che non vedranno mai la fine con inevitabili ricadute sulle imprese, sui committenti e sui proprietari. Chiediamo al governo di correggere questa posizione e di aprire un tavolo di confronto con proposte concrete per rivedere in forma più strutturata e in armonia con il bilancio dello Stato le linee per il futuro".