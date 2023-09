Aperte candidature per la sede dell'Autorità antiriciclaggio Ue

Inizia ufficialmente la corsa per aggiudicarsi la sede della futura Autorità antiriciclaggio Ue (Amla). Le città europee possono ora presentare domanda per ospitare la nuova autorità Ue preposta alla lotta al riciclaggio di denaro. Lo comunica una nota della commissione economica dell'Eurocamera. Per l'Italia il governo ha scelto di candidare Roma, come annunciata a luglio dal sottosegretario Alfredo Mantovano. dopo una selezione d'intesa con il ministero dell'Economia, il ministero degli Esteri e il ministero degli Affari Europei tra Milano, Bari, Torino e Palermo. Tra le concorrenti annunciata anche Parigi, Dublino, Madrid e Francoforte. "Spingeremo per un processo di selezione trasparente con i candidati che presenteranno le loro offerte nelle audizioni. Il pacchetto antiriciclaggio e l'Amla in particolare sono in cima all'agenda politica dell'Ue", hanno commentato ii correlatori dell'Eurocamera sul dossier Emil Radev (Ppe, Bulgaria) ed Eva Maria Poptcheva (Renew, Spagna).