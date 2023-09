Covid, aumenta in Piemonte, ma è sotto controllo

In Piemonte si registra un andamento crescente del Covid 19 nella settimana dal 21 al 28 settembre rispetto alla precedente, ma la situazione viene definita sotto controllo. Emerge dal Focus settimanale sulla situazione epidemiologica e vaccinale diffuso dalla Regione, in cui viene riferito che l'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 3,6%, quella dei posti letto in terapia intensiva è all'1%, mentre la positività dei tamponi è al 16,5%. "I casi medi giornalieri dei contagi sono stati 451. Suddivisi per province: Alessandria 30, Asti 22, Biella 16, Cuneo 52, Novara 32, Vercelli 14, Vco 10, Torino città 107, Torino area metropolitana 152. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi sette giorni sono stati 3.157 (+535). Questa la suddivisione per province: Alessandria 210 (-11), Asti 155 (+43), Biella 111 (-5), Cuneo 361 (+77), Novara 224 (+20), Vercelli 97 (+19), Vco 70 (+5), Torino città 746 (+147), Torino area metropolitana 1066 (+212). L'incidenza regionale (ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 74,2 in aumento (+20,4%) rispetto ai 61,7 del periodo precedente. Nella fascia di età 19-24 anni l'incidenza è 37.4 (+46,1%). Nella fascia 25-44 anni è 66,8 (+25,1%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 74,7 (+25,3%). Nella fascia 60-69 anni è 84.1 (+20,8%). Tra i 70-79 anni è 110 (+12,8%). Nella fascia sopra gli 80 anni l'incidenza risulta 143,9 (+23,6%). Nella settimana sono state vaccinate 24 persone: 5 hanno ricevuto la prima dose, 6 la seconda, 2 la terza, 4 la quarta, 7 la quinta.