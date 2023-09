PUDORE COMUNE

Lo Russo, fuori le chiappe.

Salta la gara di sculacciate

Il Comune di Torino patrocina una una sfida di schiaffi e scapaccioni che avrebbe dovuto svolgersi il 21 ottobre. Grillini e femministe protestano e la manifestazione alla fine viene cancellata dagli organizzatori. Il decoro della città sabauda e bacchettona è salvo

Dopo le polemiche, la marcia indietro. Non piaceva al Movimento 5 stelle la gara di schiaffi e sculacciate che Torino avrebbe dovuto ospitare il prossimo 21 ottobre. Avrebbe dovuto, perché le proteste – non solo dei grillini, anche delle associazioni femministe – hanno bloccato un format internazionale che sarebbe dovuto arrivare per la prima volta in Italia. Non saranno le Olimpiadi ma che male facevano? Schiaffi e sculacciate sarebbero dovuti volare nell’ambito del MO Fighting Show, manifestazione dedicata al kickboxing che aveva ottenuto il patrocinio di Palazzo Civico. E qui apriti cielo. “Non è una barzelletta: il Comune ha fornito il patrocinio alla gara di sculacciate con la star di OnlyFans” è stato l’affondo di Russi, il quale ha spiegato appunto che “durante l’evento si sfideranno nello Slap Booty due donne, una delle quali risulta essere una star di questa piattaforma”. Il consigliere ha invitato l’assessore allo Sport Mimmo Carretta a “scusarsi con la cittadinanza” sollecitando il sindaco Stefano Lo Russo a “intervenire personalmente per revocare immediatamente tale patrocinio che permette l’utilizzo del logo della Città durante l’evento e uno sconto del 50% sulla tassa sui manifesti. Ne va dell’onorabilità dell’istituzione che rappresenta”.

Alla fine la gara femminile di sculacciate è stata annullata, l’onorabilità di Torino è salva, le donne non si sentiranno discriminate e il loro corpo al riparo da ogni sessualizzazione. E OnlyFans rimarrà la piattaforma più utilizzata da uomini e donne per distrarsi non solo dalle grane quotidiane ma anche dalla pedanteria di una classe politica bacchettona. La decisione è stata presa dal promoter e organizzatore della manifestazione dedicata al kickboxing, Mihai Oana. “Sono molto dispiaciuto che sia passato un messaggio completamente sbagliato di quello che vuole essere il Mo Fighting Show - si legge in una nota -. Lo Slap Tournament aveva l’intento di essere una dimostrazione di carattere unicamente sportivo, in cui è il gesto sportivo, tecnico e il valore dell’atleta a essere protagonista. Mi scuso personalmente con tutte le donne e le persone che si sono sentite offese, noi siamo e saremo sempre contro la violenza di genere e contro ogni discriminazione e a testimonianza del mio impegno contro la discriminazione e la violenza sulle donne e per non essere promotore di valori che non mi rappresentano, abbiamo deciso di annullare la dimostrazione dello Slap femminile”. Il promoter precisa poi che la Città di Torino “non era al corrente della scelta di aggiungere all’interno del programma della manifestazione di kickboxing questa attività”.

“Mi preme sottolineare – aggiunge il promoter – che stiamo lavorando già da settimane su progetti dedicati allo sport, alla difesa personale delle donne e all’integrazione, non ultimo un’Academy che possa avere proprio l’intento di promuovere lo sport da combattimento al femminile e la difesa personale. Questi messaggi, così come quello contro la violenza sulle donne avranno ampio spazio all’interno della manifestazione serale, ma sono tematiche che mi accompagnano in maniera altrettanto importante nella mia vita professionale e personale”. Chissà cos’altro si dovrà inventare per espiare la sua colpa.