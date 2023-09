Centro, dopo la lista c'è il partito

I due passaggi fondamentali che dovranno scandire la presenza politica ed elettorale del Centro nel nostro Paese passano prima attraverso la formazione della lista per il rinnovo del Parlamento europeo e poi con la costruzione di un partito organizzato, radicato nei territori ed espressione di precisi interessi culturali, sociali e produttivi. Un doppio passaggio che segna il ritorno di una categoria e di uno spazio politico che hanno segnato ed accompagnato il cammino della democrazia italiana per oltre 60 anni e che poi, per una maldestra ed equivoca modernità, sono stati sacrificati sull’altare di un “bipolarismo selvaggio” che si è trasformato progressivamente in una sorta di deriva degli “opposti estremismi”.

Ora, è di tutta evidenza che questi obiettivi si possono raggiungere se, a partire proprio dalle elezioni europee, si darà vita ad una lista per quella consultazione fortemente inclusiva, plurale, con una spiccata cultura di governo, autenticamente riformista e con una visibile cifra centrista. Una lista, cioè, che non potrà essere condizionata dai rancori e dai risentimenti personali, dalle vendette trasversali e dai pregiudizi su singoli leader politici. Anche su questo versante è appena sufficiente copiare - ripeto, copiare - l’esperienza politica del passato per rendersi conto che non è con le pregiudiziali di natura personale che si costruiscono i processi politici. Non tutti i leader storici della Dc – e parliamo di “giganti” politici e non di macchiette estemporanee – andavano d’amore e d’accordo. Ma proprio quei leader della Dc non hanno mai messo in discussione la bontà del progetto politico e di governo perseguito da quel partito per dissapori o divergenze personali. E questo per la semplice ragione che la politica, quando non si riduce ad essere un triste e decadente scontro tra singoli esponenti e le conseguenti rivalità personali, non può piegare i progetti e le stesse prospettive all’ideologia dei rancori.

È proprio per questi motivi che l’iniziativa lanciata da Renzi e condivisa dall’area popolare e cattolico sociale a livello nazionale, necessita di un allargamento a tutti quei mondi, quei soggetti e quei partiti che si riconoscono in una “politica di Centro” e in un progetto centrista e che, al contempo, respingono l’attuale sistema bipolare che non ha nulla in comune con una sana e fisiologica democrazia dell’alternanza ma che si limita solo ad essere un permanente scontro quotidiano. E dove è sostanzialmente assente il confronto politico perché il tutto si riassume in uno scontro personale post politico. E proprio questo sforzo politico, progettuale ed organizzativo quasi si impone di fronte ad un quadro politico che conta una sinistra radicale e massimalista, una destra con molti settori sovranisti e un pimpante e ritrovato populismo demagogico e antipolitico che si riconosce nel partito dei 5 stelle.

E di fronte a questo scenario politico l’iniziativa di un Centro che sappia declinare anche e soprattutto una “politica di centro” adesso può e deve decollare. Aperto a tutti e senza preclusioni e pregiudiziali nei confronti di chicchessia. Men che meno per motivazioni di natura personale o riconducibili alla coppia simpatia/antipatia che, come tutti sanno, non c’entra nulla con la politica e con le sue storiche e tradizionali categorie.