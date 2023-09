Sta nascendo in Italia la prima cellula virtuale

Sta nascendo in Italia la prima cellula virtuale, progettata al computer sul modello di una cellula reale e con tanto di corredo genetico: promette di diventare un laboratorio in miniatura per studiare malattie e sperimentare farmaci fino, in un futuro, a trovare i più efficaci per un determinato individuo. Il progetto, condotto all'Università Bocconi dal gruppo di Francesca Buffa, parte dalle cellule del tumore del seno e intende compiere un passo decisivo per trasformare in realtà la medicina personalizzata. "Possiamo considerare la cellula virtuale che stiamo progettando al computer come un simulatore di volo, nel senso che permetterà di fare prove tecniche per capire quali farmaci potrebbero funzionare in determinate malattie e quali invece no. Ci permette di focalizzare la ricerca e l'implementazione clinica su ciò che ha più possibilità di funzionare", dice la ricercatrice all'Ansa. Dopo gli studi universitari a Torino, dove è nata, Francesca Buffa ha lavorato per 25 anni all'Università di Oxford e adesso è in Italia, nel nuovo dipartimento di Scienze dell'Informazione, dove sta combinando l'intelligenza artificiale e la biologia sintetica per modellare la cellula virtuale. Forte anche di un finanziamento importante da parte dell'European Research Council (Erc), il gruppo di Francesca Buffa seleziona, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la grandissima quantità di dati frutto di discipline come la genomica, la proteomica e la trascrittomica, per "darla in pasto ai simulatori", con lo scopo di ottenere i modelli più fedeli per ciascun paziente. Difficile dire quanto tempo sarà necessario per completare la prima cellula: c'è un prototipo, ma "non è ancora utilizzabile"; quando i dati caricati al suo interno saranno sufficienti per ottenere un comportamento realistico, si deciderà con test di validazione se è il momento giusto per avviare la sperimentazione clinica. Ma come un simulatore di volo - conclude la ricercatrice - la cellula virtuale potrà sempre essere aggiornata e arricchita perché sia sempre più utile".