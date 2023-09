Brandizzo, musiche e rombo di moto ai funerali di Kevin

All'arrivo al Duomo di Vercelli una folla ha accolto il feretro, in una bara bianca, di Kevin Laganà, la più giovane vittima tra gli operai uccisi da un treno a Brandizzo (Torino) il 30 agosto. Moltissimi i giovani in sella a decine di moto accese all'arrivo della bara. Palloncini liberati in cielo e applausi mentre su un maxi schermo trasmetteva i tiktok di Kevin. Canzoni di Irama, "Ovunque sarai" e di Elisa, "Promettimi". Presenti parenti degli altri operai morti e Chiara Gribaudo, presidente della Commissione d'Inchiesta della Camera dei Deputati sulla condizioni del lavoro in Italia, e l'assessora al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino.