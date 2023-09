Uomo trovato morto con la testa rotta in una borgata di Giaveno

Un uomo è stato trovato morto in casa, con il cranio fracassato, in un'abitazione di Borgata Minietti, a Giaveno. Non è escluso che si tratti di omicidio, sul posto i carabinieri. Sulla morte dell'uomo stanno indagando i carabinieri. Secondo una primissima ricostruzione a ritrovare il cadavere dell'uomo sarebbe stata la sua compagna, che ha trovato la casa a soqquadro. Ci sarebbe un sospettato, un vicino di casa con il quale il settantenne avrebbe avuto alcune liti. L'omicidio è avvenuto vicino alla località Maddalena di Giaveno.