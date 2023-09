Brandizzo: legali Massa, mai detto "ho schiantato 5 vite"

"Esprimiamo lo sconcerto di Antonio Massa nel leggere, e non per la prima volta, che egli avrebbe pronunciato le seguenti frasi: 'li ho mandati a schiantarsi', 'ho schiantato cinque vite' o simili". E' il testo di una nota diffusa dagli avvocati Maria Grazia Cavallo e Antonio Maria Borello, difensori dell'operatore di Rfi indagato per l'incidente ferroviario di Brandizzo dello scorso 30 agosto. "Per dovere di verità - si legge - non è questo il sentimento né il pensiero dell'uomo. Antonio Massa finora non ha parlato estemporaneamente con nessuno, nel rispetto del dolore dei familiari delle vittime. Dolore che condivide profondamente, in cui si immedesima da collega e da padre di famiglia". Massa, aggiungono i due legali, "tace anche per rispetto delle indagini, che si profilano lunghe, complesse e sofisticate, nelle quali confida".