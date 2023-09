Case popolari, Regione sblocca 1,7 milioni per Piemonte sud

Nuovi fondi per le case popolari piemontesi: la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle politiche per la casa, Chiara Caucino, ha autorizzato l'Atc del Piemonte sud a utilizzare 1,7 milioni di euro per l'esecuzione di cinque interventi. Gli stabili interessati sono a Cuneo, Asti, Alessandria, Savigliano (Cuneo) e Volpedo (Alessandria). "Si tratta - spiega Caucino - di interventi strategici, alcuni dei quali attendevano da anni di essere realizzati, che questo sblocco di fondi consentirà di portare a termine nell'interesse primario degli assegnatari, che meritano di poter vivere in case sempre più dignitose e all'avanguardia. I nostri obiettivi, che verranno presto espressi anche nella nuova legge sulla Casa, ad oggi in Commissione ma che presto verrà approvata, sono sempre i medesimi: ridurre al minimo la sfittanza, riqualificare il più possibile i nostri stabili sfruttando ogni risorsa disponibile, combattere l'illegalità e l'abusivismo e valorizzare, coinvolgendoli attivamente, anche gli inquilini. Sono infatti convinta - conclude Caucino - che soltanto con una vera collaborazione e una vera unità di intenti tra Regione, Atc e inquilini potremo davvero cambiare le cose".