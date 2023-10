SACRO & PROFANO

Mezzo flop l'assemblea diocesana, inciampa la Chiesa "boariniana"

Pochi preti di Torino e Susa all'incontro sulla "ministerialità" e il ruolo del laicato. Repole pensa a un secondo vescovo ausiliare, in pole c'è don Roselli. San Filippo Neri trasformata in un café chantant. Il motto alla Inti-Illimani del neo cardinale Fernandez

Si è svolta ieri al Santo Volto l’assemblea diocesana di Torino del clero su “Chiesa e ministerialità” che però è stata un mezzo flop, considerato che erano presenti pochi preti, un certo numero di diaconi e per la prima volta lo sparuto clero segusino. Questi erano i tre densi quesiti – espressi in puro stile ecclesialese – ai quali i preti dovevano rispondere:

1- Sull’orizzonte delle sfide e delle possibilità che questo nostro tempo di ripensamento della Chiesa, come immaginiamo possa trasformarsi il ministero del diacono e del presbitero, anche in relazione all’istituzione di ministeri laicali?

2- Oltre a quelle indicate – di lettore, di accolito, di coordinatore dell’annuncio e della catechesi, di animatore coordinatore della carità e di membro dell’equipe-guida di comunità –, quali altre ministerialità laicali si potrebbero istituire?

3- Che cosa dovrebbe identificare una ministerialità laicale istituita? Cioè, concretamente, quali dovrebbero essere i compiti e gli ambiti di servizio di quel ministero laicale istituito? Quali dovrebbero essere i criteri di discernimento dei candidati?

Ci è stato chiesto a quale scenario tali domande preludano. Diciamo subito che in esse si esprime tutta la concezione della Chiesa e del laico che hanno i “boariniani” e cioè una Chiesa tutta verticistica e clericale, in piena antitesi al ruolo del laico delineato dal Concilio. Certamente, esse preludono ad una riduzione del sacerdozio ministeriale a favore di un ampliamento senza confini di ogni altra ministerialità istituita. Con il grande “peccato originale” rappresentato dal fatto che se c’è necessità di istituire ogni «ministerialità» ciò significa che 60 anni di insistenza sulla vocazione battesimale non hanno prodotto alcun frutto, perché non servono «ministeri», basta il Battesimo.

***

Circola voce che don Michele Roselli, vicario episcopale per la formazione, e coordinatore dell’assemblea di ieri sia in piena ascesa e si profili per lui la nomina di secondo vescovo ausiliare della diocesi di Torino, al fianco di Roberto Repole. Per capirlo basta seguire le sue peregrinazioni nei vari convegni che spuntano come funghi in tutta le diocesi della penisola.

***

Don Duilio Albarello – pur gravato dalla cura delle parrocchie affidategli – si qualifica ormai come “il teologo” del Cuneese ed uno dei più assidui nel lanciare strali con gli odiati «indietristi», colpevoli di tenere a freno le sorti magnifiche e progressive che il prossimo sinodo annuncia per la Chiesa. Tanto che il vescovo di Cuneo-Fossano, monsignor Piero Delbosco, ha invitato il presbitero monregalese a tenere la prolusione introduttiva all’assemblea diocesana sul tema “Vino nuovo in otri nuovi. Quattro conversioni personali per la Chiesa di oggi”. Ne parleremo.

***

A Sant’Eusebio, la chiesa più grande di Torino, conosciuta meglio come San Filippo perché da sempre e ancora oggi commendata ai Padri dell’Oratorio di S. Filippo Neri, è stata trasformata per un giorno in un “Death Café”, cioè in un Caffè della Morte. Sono in molti a chiedersi come la diocesi di Torino o i Padri Filippini – noti in città per essere un gruppetto di esausti e sgangherati progressisti – abbiano hanno potuto accettare che il pubblico radical chic di “Torino Spiritualità” discuta e celebri la morte in una chiesa ridotta – profanandola – a café chantant. Un luogo sacro dove, per sua natura, si celebra e si adora il Dio della Vita, Gesù Cristo, il Risorto. Da notare che a fianco della chiesa è il magnifico oratorio di San Filippo, oramai ridotto a usi profani e sede da anni di convegni ed eventi di tal fatta.

***

Ieri, sabato 30 settembre, il neo prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, l’arcivescovo monsignor Victor Manuel Fernández, è stato insignito, durante il concistoro tenutosi in piazza San Pietro, della porpora romana. Nei giorni scorsi, in una delle sue tante interviste, il futuro cardinale aveva fatto una affermazione sconcertante e cioè che il papa avrebbe un «carisma particolare, un carisma unico, un dono vivo e operante, che opera nella sua persona per la custodia del deposito della fede ma anche per la dottrina del Santo Padre». Come i commentatori più acuti hanno osservato, non è mai esistita nella Chiesa cattolica «una dottrina del Santo Padre» in quanto essa farebbe scomparire ogni distinzione tra il Magistero e le sue fonti normative», occultando le fonti della Rivelazione e, sulla scia della Sola Scriptura luterana, si finirebbe al Solo Magisterium. Il carisma di Pietro è quello di santificare, esporre e custodire il deposito della fede, non di formulare dottrine poiché, come osservato da Sandro Magister, «è difficile pensare ad una estensione ancor più smisurata dell’infallibilità del papa in materia di fede, affermata dal Concilio Vaticano I entro i confini estremamente stringenti». Infatti, il nuovo «dogma» del «teologo dei baci» è stato subito oggetto di dure critiche soprattutto di parte progressista – si veda Massimo Faggioli della Scuola di Bologna e professore di teologia negli Usa – in quanto incompatibile con i limiti dell’infallibilità papale ribaditi dal Concilio Vaticano II nella costituzione dogmatica Lumen Gentium. Programmatico e assai innovativo lo stemma del neocardinale: niente più araldica, la croce e la colomba dello Spirito Santo inscritti in un cerchio sovrastatato dal cappello rosso. Motto non in latino, ma in castigliano: «En medio de tu pueblo». Immancabile il rinvio per quelli della nostra generazione al tormentone degli Inti-Illimani: El pueblo unido jamas serà vencido… y ahora el pueblo/que se alza en la lucha/con voz de gigante/gritando: adelante!

***

Il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi, si aprirà la XVI Assemblea generale Ordinaria del sinodo dei vescovi dedicata alla sinodalità. Sarà un evento politico, nel senso che non definirà nulla di nuovo come avrebbe fatto un papa progressista – magari tedesco –, ma innoverà sul piano della prassi. Si parlerà di immigrazione, di ambiente, di inclusione etc. ma ciò non toglie che si possa compiere una vera rivoluzione che nella Chiesa progressista non è una dottrina ma un «metodo», una prassi politica e pastorale che dissolve la dottrina senza proporne una nuova.

Un piccolo assaggio degli obiettivi dei progressisti per l’ormai prossimo sinodo lo ha offerto il presidente della conferenza episcopale svizzera, il vescovo di Basilea, monsignor Felix Gmür: «Il celibato dei sacerdoti significa che sono a disposizione di Dio. Ma credo che la società di oggi non capisca più questo “segno”, è arrivato il momento di abolire il celibato. Non ho problemi ad immaginare sacerdoti sposati». Anche l’esclusione delle donne dall’ordinazione sacerdotale dovrebbe essere rivista: «La subordinazione delle donne nella Chiesa cattolica è per me incomprensibile. Sono necessari dei cambiamenti».

***

Devastationis Custodes

Il vicario parrocchiale di Longarone (BL), don Rinaldo Ottone, colto e apprezzato prete progressista in quanto docente dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) “Giovanni Paolo I” presso la Facoltà Teologica del Triveneto, dimostra una apertura e una sensibilità non comuni. Alcuni mesi fa, durante la Messa da lui celebrata nella chiesa parrocchiale di Fortogna (BL) ha infatti invitato a tenere l’omelia al suo posto – in uno slancio di fervore ecumenico creativo – una pastora protestante che all’ambone, con tanto di stola – stranamente non arcobaleno – ha predicato ai fedeli. Il sacerdote, introducendo la pastora, ha voluto citare tutte le norme vincolanti – molteplici e di vario grado – che proibiscono, non solo ai laici di tenere l’omelia ma, meno che mai, ad un ministro non cattolico. Tuttavia, don Rinaldo ha spiegato che poiché sono già in molti a trasgredire, ha pensato bene di farlo anche lui. Come ha osservato qualcuno, è come se un ladro si introducesse in casa vostra e rubasse tutti vostri beni e di fronte al giudice argomentasse che essendoci già stati altri furti egli è quindi perfettamente autorizzato nel continuare a compierli. Ricordiamo che Enzo Bianchi si è sempre vantato di far tenere l’omelia ai laici in quanto il commento alla Parola di Dio durante la Messa è una forma di ospitalità in cui gli ospiti devono avere voce. Ci si chiede con quale autorità e credibilità i vescovi – Traditionis Custodes – tollerino questi gravi abusi che nemmeno un malinteso ecumenismo può giustificare. Persino il Direttorio Ecumenico al n.134 riserva l’omelia ai soli ministri ordinati «perché in essa vengono presentati i misteri della fede e le norme della vita cristiana in consonanza con l’insegnamento e la fede cattolica». Come per la distribuzione della Comunione da parte dei laici in presenza di sacerdoti, il metodo è sempre lo stesso: disobbedire, non spiegare le ragioni della norma, ma forzarla, aggirarla e infine eluderla rendendola caduca, facendo diventare lecita la prassi proibita. Non risulta che il Dicastero per il culto divino sia mai intervenuto in materia occupato com’è a perseguitare chi osa celebrare la Messa antica.

Lo stesso don Ottone al recente convegno dell’Associazione italiana catecheti (Roma 6-8 settembre) ha trattato il tema “Il ministero del catechista e i ministeri laicali in una comunità sinodale” offrendo un contributo «sull’immaginazione per uscire dal torpore della nostalgia, sviluppare il bisogno della ricerca, aiutare le comunità ad essere profetiche». Parole d’odine queste che le nostre orecchie ascoltano da mezzo secolo ma che non prendono atto di una verità incontrovertibile. La Chiesa oggi ha abbandonato la dottrina cristiana e quindi l’evangelizzazione. La dottrina cristiana è il corpo di verità elementari, che diventate patrimonio dell’uomo fin da piccolo, permettono la formazione della fede e del giudizio conseguente. Il punto è che ormai gran parte dei cristiani non le conoscono perché da piccoli – basta vedere i catechismi odierni – non imparano più gli elementi di base, che permetterebbero di costruire pian piano, il giudizio di fede. Perché la fede sta innanzitutto in un giudizio, non sulle persone ma nella capacità di vagliare tra bene e male, discernere e, come dice San Paolo, trattenere ciò che vale. Segue la vita morale, la testimonianza e così via. Un tempo i vescovi curavano le scuole di dottrina cristiana, oggi invece la loro preoccupazione è avviare «processi di riforma», includere, promuovere il dialogo per scoprire poi che nessuno vuole essere riformato, nessuno vuole essere incluso e nessuno vuole dialogare ma tutti vorrebbero essere salvati da quell’unico Salvatore che è Gesù Cristo. L’insuperabile ironia del cardinale Giacomo Biffi aveva già scolpito nel suo Quinto Evangelo il programma del cattolico progressista: «Se il mondo vi odia, è segno che non lo capite. Conformatevi al mondo, e il mondo vi salverà».

Credits: foto apertura di Andrea Pellegrini da La Voce e Il Tempo