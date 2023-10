Giovani industriali, coniugare business e responsabilità sociale

Una terza via per fare coesistere business profit e responsabilità sociale: su questo tema si è dipanata l'assemblea dei Giovani Imprenditori della Confindustria di Cuneo che si è tenuta al NUoVO di Cuneo, ex Nuvolari Libera Tribù, restituita alla città come centro multifunzionale per lo sport, la musica e l'arte. "Da sempre - ha detto Matteo Rossi Sebaste. presidente del Gruppo Giovani Imprenditori cuneesi - gli imprenditori sono degli attivatori sociali, capaci di individuare la direzione in cui evolve la società, e talvolta, quasi come dei capitani, agire per fare delle correzioni di rotta". Rossi Sebaste ha poi fatto una riflessione partendo da dati demografici: "Nel 2018, in Italia per la prima volta il numero degli over 60 ha superato quello degli under 30, il rapporto tra giovani e anziani sarà 1 a 3 entro il 2050. Approfondendo questi dati, uno in particolar modo mi ha colpito: quello che riguarda le dimissioni volontarie legate all'arrivo di un figlio. Il 51% delle donne che decidono di rinunciare al proprio posto di lavoro, lo fanno per ragioni di incompatibilità con il lavoro stesso o per mancanza di servizi di cura adeguati, perché non c'è una rete che le sostenga. Le culle vuote di oggi - ha concluso il presidente dei giovani industriali cuneesi - significano banchi vuoti e posti di lavoro che non saranno occupati domani, con delle perdite di professionalità, di storia, di know-how dalle conseguenze drammatiche. Come imprenditori abbiamo una grande responsabilità".