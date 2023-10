Movida torinese, 184 persone identificate in controlli congiunti

La notte scorsa si sono svolti a Torino dei controlli congiunti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale nelle aree interessate dal fenomeno della movida, in particolare nei quartieri di San Salvario, piazza Santa Giulia, piazza Vittorio Veneto e le vie limitrofe. I controlli hanno portato alla identificazione di 184 persone, all'ispezione in 9 esercizi pubblici e una sanzione per violazione del regolamento d'igiene.