Torino: Russi (M5s) con Lo Russo è calata la nebbia sulla città

"Il suo problema, sindaco Lo Russo, è la nebbia che ormai avvolge lei e avvolge Torino". All'indomani del vertice di maggioranza per fare un "tagliando" ai due anni di amministrazione comunale, il capogruppo M5s Andrea Russi parla di "2 anni di (mal)governo di Torino". "Tuttavia - afferma - incuria, degrado, manutenzioni inesistenti, problemi macroscopici di sicurezza, sono solo alcuni dei problemi in cui Torino è drammaticamente precipitata. Il problema principale è che al sindaco e alla sua amministrazione manca completamente una visione di sviluppo della città, basti pensare a una lunga serie di progetti ereditati dalla precedente amministrazione e che, grazie a lui, sono fermi al palo". "Le uniche cose che vanno avanti sono Metro2, tram linea 12 e biblioteca del Valentino, anche questi progetti che avete ereditato", aggiunge Russi che accusa: "unico risultato ben visibile sono le decine di poltrone nelle partecipate del Comune che ha affidato agli iscritti del suo partito che l'hanno sostenuto durante le elezioni. Senza dimenticare gli aumenti e una campagna elettorale permanente a favore di Alberto Cirio. Fare peggio di così in questi primi due anni? - conclude Russi - Onestamente credo fosse impossibile".