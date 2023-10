Migranti respinti al confine francese, "anche con droni"

Ancora respingimenti di migrati da parte della Gendarmerie francese verso il Piemonte dal confine verso l'Italia, la scorsa notte, in Valle di Susa (Torino). A denunciarlo è il presidente della onlus Rainbow4Africa, Paolo Narcisi, che descrive l'affollamento al rifugio di Oulx, in alta Val di Susa. "La situazione ci è stata aggiornata dai volontari della Croce Rossa intervenuti in soccorso- spiega Narcisi - Il rifugio è pieno, stimiamo oltre 180 i migranti ospitati - aggiunge Narcisi - abbiamo deciso di mettere gente a dormire in terra". Questa mattina intorno alle 8, sottolineano dalla onlus, altri 40 migranti sarebbero stati respinti, attraverso i boschi. I migranti, nei loro racconti, parlano "di droni utilizzati dalla Gendarmerie per allontanarli".