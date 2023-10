Edisu Piemonte, in quest'anno accademico 500 posti letto in più

Nell'accademico 2023/2024 ci sono "500 posti letti in più" nelle residenze universitarie tra Torino e Novara. Lo comunica Edisu Piemonte, l'ente per il diritto allo studio. Grazie ai progetti legati al Pnrr - si legge in una nota - nei primi mesi del 2023 dalla scorsa primavera ci sono 150 posti all'ex Moi e 164 (più 20 ad uso Foresteria) della residenza Lingotto, in funzione da febbraio. "A partire dai primi di ottobre, ed entro la metà del mese, saranno messi a disposizione ulteriori posti in due nuove strutture. Al Campus x, in via Belfiore, nel quartiere San Salvario entreranno gli studenti beneficiari dell'assegnazione dei 49 posti a disposizione di Edisu Piemonte. E al Cottolengo Studio in via Arosio, Edisu Piemonte ha opzionato 36 posti letto". A questi posti - spiega ancora Edisu - si aggiungono quelli realizzati grazie a fondi regionali e del Bando 338: residenza Cavour (10), gli alloggi Atc di corso Farini (10) e il rinnovo dell'accordo con Campus San Paolo (40). Inoltre, 40 nuovi posti letto saranno a disposizione a Novara nella residenza Castalia. "Già prima della protesta degli studenti nelle tende e in controtendenza a quanto sta accadendo altrove - commenta il presidente Alessandro Ciro Sciretti - Edisu Piemonte ha lavorato per accrescere i posti letto per chi ne fa richiesta attraverso il bando. Un impegno che ci fa piacere venga riconosciuto e confermato dai dati diffusi dal Ministero dell'Università e Ricerca che vede Torino prima in Italia per aumento dell'offerta per la residenzialità studentesca". Il Piemonte - aggiunge l'assessore regionale all'Istruzione e al Diritto allo studio Elena Chiorino - "è da sempre in prima linea per incrementare i posti letto degli studenti universitari e questi numeri ne sono una prova tangibile. Il rilancio del profilo universitario passa anche dal tema delle residenze, su cui stiamo portando avanti un lavoro straordinario anche in termini di servizi". Per il 2023/2024 - ricorda Chiorino "abbiamo riservato 40 milioni di euro, destinati alle borse di studio per gli studenti aventi diritto".