Trasporti: Uncem, treno Alta Val Tanaro va riattivato

Il treno sui binari alpini, da Ceva a Ormea, deve tornare, "con qualunque operatore possibile". Lo affermano Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, e Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte. "Siamo convinti - scrivono in una nota - che l'azione dei Sindaci dell'Alta Val Tanaro, guidati dal primo cittadino di Priola Sciandra e dai due Presidenti delle Unioni montane, Ferraris e Fazio, per avere nuovamente il treno in valle, tutti i giorni, sia determinante. E' necessaria, urgente, decisiva e l'asticella va alzata". "Trenitalia, Gtt, o altri che avranno la disponibilità e il supporto della Regione. L'Assessore Gabusi si sta impegnando e così l'Agenzia regionale della Mobilità". Uncem indica "mobilita' verso Liguria e Francia, statale 28 per tutti, anche per i camion, ma anche mobilità interna alle valli, con la ferrovia che non è un ramo secco". "Il mantenimento dei binari per il treno storico, in accordo con la Fondazione FS, è stata importante. E ora, anche chi ha portato quel treno turistico, faccia la battaglia con i Comuni e le comunità per avere il treno tutti i giorni, da e verso la pianura. E' un tema che deve vedere attivi, in sinergia con i Sindaci delle Valli, anche Torino, Cuneo, Mondovì. E' una questione decisiva politica per mantenere persone e turismo sostenibile nei territori".