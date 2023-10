BERLUSCONES

Forza Italia spera nella risurrezione. Tajani spara : "Arriveremo al 20%"

Chiusa la tre giorni Paestum ora si tratta di trovare i voti per non scomparire. Tra tabernacoli e santini la sola memoria di Berlusconi non basta a rompere la tenaglia FdI-Lega. Tutti uniti a incrociare le dita. Il carisma da pera cotta di "in-vece"

Forza Italia, guarda avanti dallo specchietto retrovisore. Riparte da Paestum, località scelta per misteriose ragioni, dopo aver celebrato il suo fondatore, con uno statuto rinnovato e il fermo immagine del suo stato maggiore, da Maurizio Gasparri al “fascinoso” Tullio Ferrante, giannizzero della (quasi) vedova Marta Fascina, da Licia Ronzulli a Paolo Barelli, da Antonio Martusciello ad Anna Maria Bernini, da Francesco Paolo Sisto a Luca Squeri, da Francesco Battistoni ad Alessandro Cattaneo, per citarne solo alcuni, tutti insieme sul palco attorno ad Antonio Tajani con la mano sul cuore mentre risuona l’inno del partito. Dopo il consiglio nazionale che allarga all’unanimità la segreteria, inglobando i responsabili dei seniores, delle donne e dei giovani, e affidando a 4 vice, che saranno eletti dal congresso di febbraio, il più votato vicario di Tajani, il compito di aiutare il segretario a “costruire sul marmo il nostro progetto politico”, come indica lo stesso vicepremier. Passa anche la stretta sui riottosi a pagare le quote di iscrizione (“io l’ho sempre fatto”, aveva puntualizzato nella seconda giornata Tajani), anche perché' la famiglia Berlusconi è pronta a finanziare ma “nelle regole” la vita del partito. Così come la memoria del fondatore è permanentemente inserita nel simbolo. “Noi non pensiamo solo al prossimo cdm o al prossimo voto ma a migliorare l’Italia, a come costruire una Italia diversa e ci vogliono, mesi, anni per farlo. Ma solo una Forza concepita da un grande statista come Silvio Berlusconi può avere una visione. Più passa il tempo più cresceremo e più passa il tempo più si renderanno conto che qui c’è gente seria, che non fa promesse che non può mantenere, che prima fa le cose e poi dice di averle fatte. Quello che voglio gli italiani. Abbiamo una visione chiara”, è la risposta del segretario a chi dice che Paestum sancisce la dissoluzione del partito. “Meno male che FI c’è, ed eccola qui. Siamo protagonisti”, rivendica Barelli.

Forza Italia è un movimento “chiaramente alternativo alla sinistra in Italia e in Europa ed è parte integrante del centrodestra, una coalizione politica nella quale noi crediamo fino in fondo proprio perché è stata una grande intuizione del presidente Berlusconi”. Guarda al futuro con però un occhio rivolto al presente il segretario nazionale Antonio Tajani nel suo intervento in chiusura della tre giorni di Paestum, precisando: “Un movimento, tuttavia, ben distinto anche dai suoi alleati della destra democratica, perché rappresenta - in coerenza con i valori del Partito popolare europeo - il centro liberale e cristiano, all’interno di un bipolarismo moderno di tipo europeo”. A conclusione della kermesse è stato approvato all’unanimità il documento finale dal Consiglio nazionale.

“Così come alle elezioni europee – si legge nel testo – nonostante il sistema proporzionale, dobbiamo vincere tutti, tutto il centrodestra, ciascuno rivolgendosi al suo elettorato di riferimento. Il compito di Forza Italia, in patria come in Europa, è quello di costruire un centro forte, dinamico, rivolto ai moderati, alternativo alla sinistra. Un centro liberale e cristiano basato non sugli slogan, sulle parole d’ordine, sulle promesse, ma sulla cultura del fare, sulla concretezza delle idee, sulla capacità dimostrata di saper mantenere gli impegni. È questa la moralità del fare che ci ha insegnato il nostro presidente, è questa la prima delle sue grandi lezioni sulle quali vogliamo costruire il nostro futuro, sotto la guida seria e responsabile di Antonio Tajani e della squadra da lui chiamata a gestire Forza Italia”.

Tajani ha parlato anche del tema dei migranti. “Ci siamo battuti per il rispetto delle regole, ma non siamo contrari a chi arriva regolarmente nel nostro Paese”, ha detto. Il segretario nazionale ha poi spiegato che “non basta un’azione di polizia” ma che “bisogna fare accordi con i Paesi di partenza e di transito” visto che “siamo per la lotta ai trafficanti, che sono gli stessi che fanno traffico di droga e di armi”. Secondo Tajani poi sono essenziali il sostegno dell’Europa e dell’Onu “perché senza è difficile poter agire in Africa, in Siria o in Afghanistan, dove la democrazia è sempre più a rischio”. Nel ribadire la non contrarietà a chi arriva in Italia regolarmente, Tajani ha sottolineato che “abbiamo aumentato il flusso e in quattro anni accoglieremo mezzo milione di migranti che però non costeranno un euro al contribuente, e andranno a lavorare nell’industria e nell'agricoltura dopo essere stati formati”.

A proposito di economia, poi, il ministro degli Esteri ha parlato di quella che vuole Forza Italia. “Vogliamo un tipo di economia che metta al centro la persona, ecco perché non ci piaceva il reddito di cittadinanza. Noi puntiamo sulla dignità della persona, per questo insistiamo sul lavoro perché il lavoro è dignità. Vogliamo nell’economia meno stato e più imprese perché è economicamente più vantaggioso”, ha affermato. Il vicepremier ha ribadito anche la necessità che “lo Stato faccia lo Stato” anche se “ci deve essere più impresa nel mondo dell’economia”.

Infine, un auspicio che sa di azzardo. “Stiamo percorrendo la strada che ci ha indicato Berlusconi. Io sono convinto che tra un anno, due anni, arriveremo al 20% perché abbiamo delle buone idee, sappiamo cosa vogliamo e il cittadino vuole essere guidato da chi lo protegge”, ha concluso.