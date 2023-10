Pnrr, Lo Russo: Italia ha dato prova di capacità di fare sistema

"E' necessario ribadire l'importanza della capacità di fare sistema, attraverso una visione comune e una comune volontà di sviluppo, che tenga insieme tutte le istituzioni locali e territoriali secondo il modello sussidiario della Repubblica". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, aprendo la sessione plenaria di "L'Italia delle Regioni" che si svolge a Palazzo Reale a Torino. Esempio "virtuoso" di questo modello, ha spiegato, "è stata ed è la progettualità di infrastrutture materiali e immateriali, tema a cui è dedicata questa edizione del Festival. In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro, e non era facile, cogliendo tutti l’opportunità derivante da questa stagione di investimenti che il Pnrr ha avviato. Certo, non tutto è sempre filato liscio e sta filando liscio - ha concluso Lo Russo - ma davvero l’Italia ha dato una prova di capacità su cui in pochi all’estero avrebbero scommesso".