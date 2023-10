Zaia, con autonomia si potrà parlare di un nuovo Rinascimento

Le Regioni italiane "hanno fatto valere la loro importanza, basti pensare alla sanità, alla Protezione civile e la gestione del Covid le ha definitivamente sdoganate rispetto alla capacità di coordinamento del territorio. Ci sono quindi tutti i presupposti per continuare questo percorso". Così il governatore del Veneto Luca Zaia, a margine del Festival delle Regioni a Torino. "L'autonomia non è una secessione, non è un attacco all'unità nazionale ma la volontà di dare più competenze ai territori". E il network con i Comuni - ha aggiunto - è vivo, quotidiano, del resto l'autonomia rappresenta la realizzazione delle catene decisionali, è una visione di modernità, l'abbandono di questo modello medievale per parlare di nuovo di Rinascimento".