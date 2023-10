Riciclare i Raee è una bella storia

A Torino la nuova campagna di Amiat ed Erion Weee per imparare a smaltire i rifiuti elettronici

Se i cittadini sono ormai abituati a distinguere tra alcune categorie di rifiuti ormai standard nella raccolta differenziata di prossimità – dall’organico alla carta, dal vetro alla plastica – quanto sono consapevoli delle modalità corrette per conferire oggetti come smartphone, piccoli elettrodomestici o vecchi televisori?

Da questa domanda origina la campagna “Riciclare i RAEE è una bella storia!”, nata dalla collaborazione tra Amiat Gruppo Iren ed Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), che, con il patrocinio della Città di Torino, è partita in questi giorni per sensibilizzare i cittadini del capoluogo piemontese sulle buone pratiche per il loro corretto conferimento.

L’iniziativa mette in campo azioni combinate su tre fronti: una campagna di affissioni, attività formative per gli studenti e momenti di raccolta straordinari dei piccoli RAEE presso le scuole coinvolte nel progetto.

A partire dal 25 settembre, infatti, le strade della città di Torino sono interessate da un piano di affissioni stradali. Nel mese di ottobre, poi, una dozzina di scuole aderenti all’iniziativa verranno coinvolte in lezioni formative, realizzate in collaborazione con Eduiren e tenute da esperti del settore sui temi della sostenibilità e del riciclo e in attività di raccolta. All’interno dei plessi scolastici saranno infatti posizionati appositi contenitori in cui i ragazzi potranno conferire i piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, che saranno poi ritirati da Amiat. Gli istituti che parteciperanno alla raccolta riceveranno successivamente un buono per l’acquisto di materiale didattico, nell’ambito di un evento di premiazione che si terrà a fine novembre.

A supporto della campagna è stata inoltre realizzata un’indagine, a cura di Ipsos per Erion WEEE: lo studio, che ha coinvolto un campione di 1.000 cittadini italiani a cui si aggiunge un focus specifico su 500 giovani dai 18 ai 26 anni e uno su 500 abitanti di Torino, evidenzia che c’è ancora molta strada da fare in termini di consapevolezza. È emerso, infatti, come il 69% dei torinesi non conosca il significato dell’acronimo RAEE; il 59% non lo hai mai neppure sentito nominare.

Anche per quanto riguarda le modalità di conferimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche la conoscenza delle prassi corrette risultano ancora poco diffuse: a Torino, in particolare, rispetto a 14 tipologie di prodotti oggetto del sondaggio, che vanno da pc e smartphone fino a contapassi e spazzolini elettrici, il 30% degli intervistati finirebbe per gettarne almeno uno nei contenitori della plastica o della raccolta indifferenziata, pensando tra l’altro, nel 74% dei casi, che questa sia la procedura corretta.