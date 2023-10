Brandizzo: ad Rfi, "violato sistema regole, dolore non passa"

A Brandizzo, nell'incidente del 30 agosto nel quale sono morti 5 operai, "c'è stata la violazione del sistema di regole secondo le quali si debbono effettuare i lavori sull'infrasttruttura. C'è un'indagine penale e lavora anche la nostra commissione di inchiesta, composta da persone altamente qualificate e presieduta da un autorevole esponente del mondo accademico, è la prima volta che succede". Lo dice Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Rfi, in un'intervista a la Stampa pubblicata oggi. La commissione di Rfi ha tempo 60 giorni per la sua inchiesta interna, "speriamo che si arrivi alla conclusione prima. Stiamo lavorando a testa bassa per farlo", dice Strisciuglio. Per quando riguarda Sigifer, l'azienda per la quale lavoravano le 5 vittime, "la sospensione dal sistema di qualificazione è definitiva, quello che è accaduto ha fatto venir meno il rapporto fiduciario con l'impresa. In questo momento non riesco a dire se ci rivarremo nei confronti dell'azienda. Valuteremo poi con i legali se e cosa fare". Ma "il dolore" per la tragedia "è ancora grandissimo, non è passato e non passerà: un tragico incidente che ha segnato la storia dell'azienda e delle sue persone", aggiunge l'amministratore delegato di Rfi.