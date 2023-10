Fedriga, "chiediamo l'integrazione del fondo sanitario"

Lo scorso anno nella legge di bilancio sono state aumentate le risorse, anche in prospettiva pluriennale. E' chiaro però che quello che chiediamo è ancora una integrazione nella legge di bilancio dal punto di vista del fondo sanitario nazionale. Ma con una consapevolezza, che quella è la priorità che presentano le Regioni". Ad affermarlo è stato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, a Torino a margine del Festival delle Regioni. "Nemmeno le Regioni però - ha aggiunto - devono fare la lista della spesa. In un momento in cui bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, sarebbe troppo comodo scrivere cento cose e poi dire che me ne sono state date solo cinquanta e allora mi lamento. Tutti dobbiamo essere dentro un principio di responsabilità . E la responsabilità è anche tenere il Paese in piedi e dare stabilità anche dal punto di vista economico. La priorità non può essere chiedere tutto per dopo lamentarsi di non averlo avuto".