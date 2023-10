Milano-Cortina 2026: Cirio, noi la pista da bob l'abbiamo

"Noi non siamo abituati a fare polemiche ma piuttosto lavorare e a usare il buon senso. Abbiamo fin dal primo giorno ribadito agli organizzatori olimpici che noi qua abbiamo un patrimonio straordinario che è fatto dal palazzo del ghiaccio, dalla pista del Bob di Cesana e da tante infrastrutture che possono essere opportunamente messe a disposizione con costi molto inferiori, risparmiando denaro pubblico e non inquinando l'ambiente". Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando le difficoltà sulla pista da bob per le Olimpiadi Milano-Cortina. "Perché costruire nuove opere vuol dire invadere la montagna. Abbiamo stime di spesa sulla messa in sicurezza dell'impianto di Cesana che vanno dai 20 ai 30 milioni di euro per cui molto inferiore a quelle che sono le previsioni che fanno altrove - ha continuato Cirio -. Noi abbiamo realtà in cui queste opere sono esistenti e quindi le abbiamo messe a disposizione. Lo abbiamo fatto in modo serio come siamo abituati a fare, in modo ragionato abbiamo documentato i risparmi. La prima risposta è stata negativa, perché gli assegnatari delle Olimpiadi avevano comunicato la volontà di farcela da soli. Noi avevamo detto che i nostri progetti rimanevano comunque sul tavolo, è evidente che se questa situazione di farcela da soli non si realizzasse, credo che sarebbe paradossale andare a spendere soldi pubblici all'estero quando a pochi chilometri di distanza, in Italia, abbiamo impianti come quelli di Cesano, che abbiamo messo a disposizione e che permetterebbero di far risparmiare soldi, tutelare l'ambiente e sentirci tutti con spirito Olimpico Italiano", ha concluso Cirio.