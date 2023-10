Regioni: rapporto Ipsos, per italiani vanno ascoltate di più

"Alle Regioni viene chiesto di essere più capaci di investire e al governo di ascoltare di più le regioni, cosa auspicata dal 71%, e il 79% promuove la conferenza delle Regioni". Lo spiega Enzo Risso, direttore scientifico Ipsos, presentando il il primo Rapporto Ipsos 'L'Italia delle Regioni: rapporto sullo stato del Paese e la sua percezione' in termini di infrastrutture, sviluppo e prospettive future, in occasione del 2° Festival delle Regioni e delle Province autonome a Torino. Per realizzare il report sono state condotte 4 indagini con 1.200 interviste per indagine, compresi 600 imprenditori, tra luglio e settembre 2023. Il report evidenzia che "cresce il bisogno del ruolo delle Regioni sul Pnrr al 70% e c'è bisogno di più coesione sociale. Sicuramente tra le priorità rilevate c'è investire su innovazione e sanità e dall'altra parte investire su coesione sociale, costruire nuovi talenti, forgiare e strutturare economia del futuro", aggiunge.