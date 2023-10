Festival delle Regioni, tensioni al corteo degli studenti

Momenti di tensione questo pomeriggio durante la manifestazione dei collettivi studenteschi partita dai Giardini reali con in testa gli attivisti del centro sociale Askatasuna di Torino. Quando il corteo ha cercato di raggiungere piazza Castello dove si tiene il Festival delle Regioni e delle Province Autonome la prima fila dei manifestanti ha impattato per due volte contro gli scudi dei reparti mobile della polizia. I manifestanti sono stati costretti ad allontanarsi prima su via Po, poi su via Sant'Ottavio. Il corteo era aperto da uno striscione con la scritta: "Né merito né talento. Soldi alla scuola e non alla guerra". I manifestanti erano partiti alle 16 in corteo verso Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che doveva partecipare ai lavori del festival. Dopo il tentativo di sfondare su via Po e per raggiungere piazza Castello, i manifestanti hanno ripiegato su via Principe Amedeo. Dal megafono gli attivisti di Askatasuna hanno fatto sapere che domani mattina manifesteranno contro la premier Giorgia Meloni che deve intervenire al Festival.