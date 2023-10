Art, nuovo regolamento, più diritti per i passeggeri

L'Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato il regolamento sanzionatorio per applicare le disposizioni del regolamento (Ue) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, come recepito dal decreto-legge 13 giugno 2023, numero 69, convertito in legge il 10 agosto. Le sanzioni previste rendono più effettive le tutele dei diritti dei passeggeri e l'Autorità oltre ad applicare le sanzioni pecuniarie, potrà adottare provvedimenti prescrittivi con cui ordinare alle imprese di ottemperare alle disposizioni che sono state violate. In un'ottica di semplificazione, l'Autorità ha riunito in un unico regolamento le procedure sul procedimento sanzionatorio anche in materia di tutela dei diritti dei passeggeri per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti relativi ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.