Lo Russo, operazione Iren-Egea consolida il ruolo dell'azienda

"Non siamo ancora all'acquisizione, nel senso che siamo in un avanzato stadio di definizione, Iren ha formulato un'offerta, che è stata giudicata la migliore da parte di Egea. Questo va nell'ottica di un consolidamento ed un allargamento del ruolo di Iren non solo come società territoriale, del territorio ligure e emiliano, ma anche verso zona di Alba e cuneese per dare solidità ad una progettualità in cui crediamo davvero molto. Siamo convinti che il progetto di Iren sia in assoluto il migliore di quelli possibili per quel territorio". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito della negoziazione tra Iren ed Egea per l'acquisizione della quota di maggioranza della multiutility albese, con Iren spa scelta come "preferred bidder", l'offerente preferito, da Egea nel processo di vendita di asset e partecipazioni.