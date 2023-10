Migranti: Fedriga, serve un interventismo europeo

Per il contrasto all'immigrazione clandestina "serve un interventismo europeo". Lo dice Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza dele Regioni, conversando con i cronisti a margine del Festival delle Regioni. "Oggi le politiche dei diversi Paesi sono contradditorie l'una con l'altra. E' inutile che i leader europei parlino di centralità europea e delle opportunità che dà l'Europa e poi non si riesca a fare una politica comune sull'immigrazione e per combattere l'immigrazione clandestina. Schengen non prevede solo la libera circolazione ma anche la possibilità e il dovere dei paesi di confine di controllare i confini dell'Europa. L'Europa deve battere un colpo", conclude.