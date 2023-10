Governo: a Torino corteo studenti contro Meloni

Un corteo di studenti è partito poco fa dal piazzale antistante Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche a Torino, per protestare contro la presenza in città della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi parteciperà al Festival delle Regioni. In testa uno striscione con la scritta: "Meloni a Torino non sei la benvenuta". Numerosi gli slogan scanditi dai ragazzi contro il Governo.