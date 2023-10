Cirio, accoglieremo Meloni nel Parlamento subalpino

Ieri a Palazzo Reale abbiamo aperto questa due giorni con il capo dello Stato, evento che restituisce centralità nel Paese al Piemonte e a Torino. Abbiamo voluto dedicare l'appuntamento a tutti coloro che vivono qui ma sono arrivati da altre parti d'Italia per lavorare: il successo economico ma anche culturale del Piemonte si deve anche a loro. Abbiamo scelto per ospitarlo luoghi simbolici, dove è stato fatto un pezzo della storia dell'Italia". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, aprendo al Teatro Carignano il secondo giorno di lavori del Festival delle Regioni, che vedrà oggi la presenza della presidente del consiglio, Giorgia Meloni. La giornata si chiuderà con una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni, ospitata nel Parlamento Subalpino di Palazzo Carignano, riaperto per l'occasione dopo più di un secolo. "Avremo l'onore - ha sottolineato - di accogliere la premier Giorgia Meloni per la prima volta a Torino da quando è presidente del Consiglio, e riapriremo il Parlamento Subalpino dove Rattazzi e Cavour si confrontavano sul destino dell'Italia. E in questo teatro, su questo palco, Paganini pronunciò la famosa frase 'Paganini non ripete mai'. Questo per dire come ogni cosa qui ci parla dell'Italia".