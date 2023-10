Museo Egizio: Greco, speriamo premier Meloni venga in visita

"Noi speriamo che la premier Meloni possa onorarci di una visita come e quando le fosse possibile, considerati i suoi impegni, per farle vedere come da sempre noi lavoriamo per costruire ponti tra le culture come anche la premier sta cercando di fare". Lo ha detto il direttore del Museo Egizio, Cristian Greco, sentito dai giornalisti questa mattina prima di entrare al Teatro Carignano, dove si sta svolgendo la seconda giornata del Festival delle Regioni, insieme alla presidente del Museo Evelina Christillin. "Ieri sono venuti a vedere il museo i ministri Zangrillo, Musumeci e altre autorità istituzionali - ha detto Christillin - facendoci tutti i complimenti. Diciamo che ci sentiamo tranquilli e che stiamo continuando a lavorare a testa bassa per il bicentenario del museo". "Se mandano via da questo museo Greco, dopo il lavoro egregio di questo anni, ce lo prendiamo noi che abbiamo il secondo museo archeologico d'Italia", ha aggiunto Eugenio Giani, presidente della Toscana".