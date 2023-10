VERSO IL 2024

Calenda ha deciso ma non si dice.

Il sostegno a Cirio agita Azione

Dopo le indiscrezioni (tutte confermate) dello Spiffero di ieri il leader costretto ad abbozzare: "La scelta finale verrà adottata dagli organi competenti e comunicata a tempo debito". Insomma, non rompete troppo i maroni. La famosa democrazia interna calendiana

Qualche parola di troppo, qualche orecchio indiscreto e il patatrac è servito. È bastato che l’articolo dello Spiffero mettesse nero su bianco quel che ormai è noto a tutti da mesi per provocare il subbuglio nelle chat di Azione. “Calenda ha deciso di andare con Cirio” è stato l’annuncio di Osvaldo Napoli, presidente del partito in Piemonte, all’assemblea di sabato mattina a Borgomanero. Parole seguite poi all’esortazione di seguire la linea senza troppe manfrine e anzi consumarsi le suole andando casa per casa a convincere gli elettori. Cala il gelo, le perplessità si trasformano in dissenso. Nel weekend molti dei presenti si sentono per condividere il proprio malumore e non bastano i secchi d’acqua gettati dal commissario Enrico Costa, il quale aveva iniziato la riunione chiedendo di evitare ogni discussione sulle regionali. Un dibattito “prematuro” o forse già superato dalle decisioni prese a Roma. Calenda sosterrà Cirio e la notizia, nota ai più, non l’ha data il povero Napoli che forse un po’ ingenuamente si è limitato a ripetere ciò che sentiva da settimane.

Prima ancora che uscisse l’articolo sullo Spiffero Costa già redarguiva i suoi sulle chat, poi – quando la notizia è andata online – è stato il turno di Napoli: “Chi ha spifferato non è stato corretto”. La bufera si estende fino a Roma da dove in serata arriva una precisazione direttamente dall’ufficio stampa di Azione: “La ricostruzione apparsa sullo Spiffero rischia di apparire fuorviante. Il segretario di Azione, Carlo Calenda, non ha preso alcuna decisione definitiva sulle prossime amministrative. Concetto più volte espresso e ribadito anche dall’onorevole Napoli. La decisione finale verrà quindi adottata dagli organi competenti e comunicata a tempo debito”. Insomma, Calenda smentisce la ricostruzione di Napoli e dice ai suoi iscritti che “vi faremo sapere per chi votare”. La famosa democrazia interna calendiana.