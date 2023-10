Piemonte quarta regione per attrattività di capitali esteri

Il Piemonte si colloca al quarto posto nella classifica dell'attrattività di capitali esteri. Risulta dal recente report di Infocamere, la società per l'innovazione digitale delle Camere di Commercio, che osserva l'andamento della presenza delle società straniere nel capitale delle aziende manifatturiere italiane (214.000 aziende). Il Piemonte è alle spalle della Lombardia, al primo posto con oltre 2.000 aziende, il Veneto (668 aziende) e l'Emilia Romagna (559 aziende). Poi molto distaccate Toscana e Lazio. In Piemonte si osserva una crescita di investimenti stranieri nelle aziende del territorio, e soprattutto nelle Pmi: nel 2022 sono 533 le aziende industriali con presenza straniera - in crescita del +25% rispetto alle 426 rilevate nel 2017 - e di queste 405 sono quelle nelle quali un singolo azionista estero ha la maggioranza assoluta (dato in crescita rispetto alle 307 contate nel 2017). "In realtà sono numeri molto contenuti e significativamente depressi rispetto al vero potenziale di attrattività del tessuto di imprese piemontesi, un territorio che, certificano gli ultimi dati di Confindustria, vanta oltre 11.000 pmi nel 2021 in crescita del 3% rispetto l'anno precedente. Una vera risorsa ad elevatissimo potenziale non solo per il sistema produttivo piemontese ma come volano per tutta l'economia nazionale".