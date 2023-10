SANITÀ

Infermieri, la legione straniera.

In Piemonte il 13% dall'estero

Dall'Est, ma anche da Sudamerica i "rinforzi" per fronteggiare la carenza di personale. A Torino quasi il triplo rispetto alla media nazionale. La maggior parte arriva dalla Romania, in gran numero anche i professionisti peruviani. Fenomeno destinato a crescere

Sono ancora pochi per arginare la carenza negli ospedali così come nelle strutture della medicina territoriale e anche sul loro impiego il giudizio dei sindacati non è del tutto positivo, rimandando la soluzione del problema a interventi strutturali, anziché tampone.

Resta il fatto che gli ultimi dati dicono che gli infermieri stranieri rappresentano nel Paese il 5,5% sul totale dei professionisti. Numeri che, tuttavia, non sono omogenei nelle varie regioni e che, come nel caso di Torino, schizzano a percentuali decisamente maggiori. Se in Italia su 456 infermieri, quelli di cittadinanza estera sono 23.130, il 5,5% appunto, gli stranieri iscritti all’Ordine della provincia di Torino sono ben 2.200 su circa 16mila, facendo salire la percentuale al 13,5%, quasi il triplo rispetto alla media nazionale. Maggiore attrattività da parte del Piemonte, i cui dati sia pure con alcune differenze tra provincia e provincia ricalcano quelli del capoluogo, ma anche maggiore necessità di colmare quei posti svuotatisi negli anni e che ancora rappresentano una grave carenza nel sistema sanitario regionale.

Se la lunga emergenza Covid ha messo in ulteriore evidenza la inadeguatezza della quantità di infermieri, la situazione post-pandemia non è affatto migliorata anche se alcune iniezioni di personale ci sono state e sono in programma. Da qui la necessità di rivolgersi a professionisti stranieri e l’appena citata attrattività esercitata verso tutta una serie di Paesi europei, ma anche sudamericani e asiatici.

Secondo i dati elaborati da Fnopi, la Federazione nazionale degli ordini della professioni infermieristiche, la nazione da cui proviene il numero più alto di operatori è la Romania con oltre 12mila infermieri, seguita da Polonia (2mila), Albania (1.850), quindi India con 1.842 e Perù da cui provengono oltre 1.500 professionisti.

Un quadro, quello dei Paesi di provenienza, che si ricalca sostanzialmente anche in Piemonte. Dai registri dell’Ordine torinese presieduto da Ivan Bufalo, svetta la comunità professionale rumena che conta circa 1.200 operatori solo in città e provincia, poi a sorpresa rispetto al dato nazionale è dal Perù che, con più di 200, arriva il numero di infermieri secondo per quantità. Seguono Polonia e Moldavia con un centinaio ciascuna e una serie di altri Paesi non superano, ognuno, i cinquanta professionisti, con un evidente scarsità di immigrazione professionale dall’Asia così come dagli Stati africani. Un dato quest’ultimo che potrebbe mutare in crescita in conseguenza degli accessi in deroga alle normative e attuati proprio per fronteggiare ulteriormente l’emergenza personale. In questo novero delle assunzioni in deroga vanno compresi, a livello nazionale i circa 11mila arrivati per fronteggiare il Covid e i 1.800 giunti in seguito al decreto Ucraina.

“La maggior parte di questi professionisti che operano sul nostro territorio – spiega il presidente dell’Ordine torinese, Bufalo – ha conseguito il titolo di infermiere all’estero e ha superato con successo la procedura ministeriale per ottenere il riconoscimento del titolo anche in Italia, superando l’esame per la certificazione della conoscenza della lingua italiana, mentre una quota minore ha conseguito la laurea in infermieristica direttamente frequentando le università italiane”. Una “legione straniera” in camice che le previsioni danno in costante crescita e che, come emerge dai dati, a Torino e in Piemonte è già decisamente più numerose che in altre regioni.