VERSO IL VOTO

"Cirio ha lavorato ottimamente",

Meloni conferma la sua "stima"

Nessuna incoronazione, nel rispetto del protocollo istituzionale, ma piena fiducia nell'operato del governatore del Piemonte. La sua ricandidatura è solo più una formalità. Il tavolo nazionale del centrodestra convocato la settimana prossima

“Il presidente Cirio ha sicuramente lavorato ottimamente. Poi, quando si aprirà il tema delle regionali faremo un ragionamento complessivo, ma sicuramente ha la mia stima”. Come previsto Giorgia Meloni ha voluto tenere una veste istituzionale nel corso della sua missione a Torino e, parlando a margine con i giornalisti su una eventuale candidatura alle prossime elezioni regionali dell’attuale presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha rimandato la questione. Sarà il tavolo nazionale della coalizione, riunione permanentemente a Roma, ad annunciare con il crisma dell’ufficialità quello che appare una decisione scontata: la ricandidatura del governatore uscente. Apprezzamenti, quelli pronunciati dalla premier, che sono, ovviamente, piaciuti al diretto interessato: “Ringrazio per il fatto che la presidente Meloni abbia voluto riconoscere che abbiamo lavorato bene e che io ho la sua stima. E dal momento che io stimo molto la presidente Meloni, questo mi fa piacere e mi inorgoglisce. Poi la politica ha le sue liturgie, ci saranno i vari passaggi romani che è giusto attendere”.

A conclusione del suo intervento alla giornata conclusiva del Festival delle Regioni, il presidente del Consiglio, con il ministro Roberto Calderoli e il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha celebrato il 40º anniversario della Conferenza Stato-Regioni, l’organismo che incarna la collaborazione tra i diversi livelli di governo “e che ha contribuito a plasmare negli anni il futuro dell’Italia”. Una cerimonia simbolica per sottolineare il modello di cooperazione tra le diverse istituzioni. Per l’evento è stato scelto un luogo tra i più simbolici della storia italiana, il Parlamento Subalpino situato all’interno del Museo del Risorgimento, che per questa ricorrenza riapre le porte dopo oltre un secolo. Per l’occasione, Meloni ha omaggiato Camillo Cavour, il primo presidente del Consiglio dei ministri, con un mazzo di fiori che ha posto sul suo scranno.