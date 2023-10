REPORTAGE

"Qui è nata l'Italia". E la patriota Meloni si commuove

Gli occhi lucidi entrando nelle stanze del primo Parlamento d'Italia. Le tre ore scarse sotto la Mole, tra retorica e "faremo". E tutti ad appellarla "la" presidente, "la" premier. Il doppiopetto che fa tanto giovane Merkel e la parlata della Garbatella

“Gli occhi luccicanti della presidente Meloni all’ingresso del Parlamento subalpino, credo mi abbiano ripagato di tanta fatica, di tanto impegno, di tanti sforzi. Perché chi ama l’Italia, quando entra nel Parlamento subalpino, non può non commuoversi. E questo è avvenuto, anche coi colleghi governatori”, racconta Alberto Cirio raggiante mentre la premier è già ripartita. È arrivata neanche tre ore prima, alle 11 e mezzo, annunciata dallo strillo di un’addetta stampa al culmine di un’ansia immotivata. Perché nessuno può intralciare la numero uno di Palazzo Chigi, dal momento che i giornalisti sono stati rinchiusi al piano interrato e non possono neanche vederla, se non da uno schermo.

La speaker al Teatro Carignano l’annuncia come “La” presidente, pessimo inizio. Anche Cirio declina la sua carica al femminile, si vede che nessuno ha studiato la nuova versione del galateo lessicale. La premier (anche a noi ci viene meglio così) si accomoda sul velluto giusto in tempo per l’ennesimo discorso di fritto misto istituzionale (dal Pnrr in giù) del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, che ha almeno la buona creanza di riprodurlo in “2x”, riducendo il tempo del supplizio. Chiude impappinandosi sull’unica frase non da leggere: “Sono un po’ emozionato, devo chiamare sul palco il presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. Finalmente.

Tailleur, doppiopetto rosso fuoco da giovane Merkel, Meloni la prende larga nel raccontare il suo de profundis sulla globalizzazione. Che ha reso forti i nostri nemici, mentre ora gli interlocutori sono i (democraticissimi e affidabili) regimi africani da cui compriamo il gas. Reduce probabilmente da un’indigestione di Limes (o forse pensa anche lei all’Impero romano), Meloni prova a trattenere l’accento ma, nonostante gli sforzi, continua a dire strateggica e geopolitiga. Poi un rapido passaggio a Palazzo Carignano per la Conferenza delle Regioni, e alle due la premier se n’è già andata. “È andato tutto bene no?”, chiede Cirio ai cronisti, che non saprebbero come dargli torto al termine del loro sequestro ai piani interrati. Gli squilla il telefono: “È mia mamma, mi chiede se ho fatto bella figura”. Stia tranquilla signora, almeno per oggi le gaffe le hanno fatte gli altri.