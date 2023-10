Truffa dei redditi di cittadinanza, chiusi 2 Caf a Torino

La Guardia di finanza di Torino, coordinata dalla procura del capoluogo piemontese, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei riguardi di 103 carte di pagamento abilitate anche all'accredito del reddito di cittadinanza e dei relativi saldi, per un importo di circa 100mila euro. È il risultato ottenuto dagli investigatori delle fiamme gialle dopo gli accertamenti avviati nel contesto dell'operazione 'Terra Promessa', che lo scorso dicembre aveva portato all'esecuzione di misure cautelari personali per 7 persone, sette persone (tre egiziani, un romeno, due italiani e un bengalese) di vari reati, dall'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla permanenza illegale sul territorio italiano, alla truffa aggravata in danno dello Stato, alla falsità ideologica e alla sostituzione di persona, con il sequestro di profitti illeciti conseguiti dagli indagati. Dalle indagini è emerso un vero e proprio sodalizio che esercitava le attività illecite attraverso due Centri di assistenza fiscale di Torino, sequestrati dalle fiamme gialle, dove venivano rilasciati indebitamente rinnovi di permessi di soggiorno e prestazioni economiche sotto forma di reddito di cittadinanza, indennità di maternità, bonus baby sitter, fiscali, Naspi e altri benefici a favore di stranieri. In particolare, è stato ricostruito un flusso in entrata sulle carte di pagamento a titolo di reddito di cittadinanza per oltre 400 mila euro totali e sono state scoperte 46 posizioni fittizie.