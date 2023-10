Lo Russo, entro fine anno iter per il piano strategico di Torino

"Entro la fine dell'anno la Città di Torino avvierà un percorso per definire un piano strategico, una piattaforma che coinvolga attori e stakeholder. Lo faremo con un advisor internazionale. Ci siamo rivolti, tramite la fondazione Bloomberg, all'Università di Harvard, i loro esperti ci aiuteranno a costruire il percorso, le regole del gioco, i tempi, le modalità di discussione per avere in 6-8 mesi un 'vision plan' al 2050". Lo ha annunciato il sindaco Stefano Lo Russo durante la presentazione del Libro bianco dell'Amma sulle prospettive di sviluppo per Torino. "Risponderemo così alle tante sollecitazioni. C'è una forte domanda in questa ottica. Vogliamo far sentire protagonista il maggior numero di cittadini, coinvolgere soprattutto i giovani. Stiamo impostando questo lavoro per capire come costruire un cantiere di discussione" ha spiegato Lo Russo. Il sindaco ha sottolineato la necessità di un forte rapporto anche con Genova. "Siamo concentrati su una relazione fra Genova, Milano e Torino. Ci sono tutte le condizioni perché anche la relazione con Genova possa essere sviluppata in modo più strutturato. Abbiamo in comune anche la governance di Iren e Compagnia di San Paolo. Sarebbe interessante sviluppare una nuova fase di discussione sulle connessioni ferroviarie con la Liguria, la politica non basta ma deve dirlo e io sono tra i sostenitori dell'alta velocità per Genova e Savona, come fu fatto per Lione. Serve il sostegno del tessuto produttivo".