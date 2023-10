Clima: Cgil, Cisl e Uil in piazza con Fridays for future



“Venerdì 6 ottobre Cgil, ,Cisl e Uil di Torino saranno in piazza con le ragazze e i ragazzi che da anni lottano contro il cambiamento climatico e per il diritto ad avere un pianeta sul quale le prossime generazioni possano vivere”. Lo scrivono le tre organizzazioni in una nota congiunta. “Eventi estremi sempre più frequenti, inondazioni, incendi, siccità prolungate, lo scioglimento dei ghiacciai, dimostrano che non c’è tempo da perdere e bisogna intervenire subito. Contestualmente sappiamo che i cambiamenti, specie nelle produzioni industriali, possono determinare ricadute drammatiche dal punto di vista occupazionale (in questi giorni lo stanno vivendo sulla loro pelle i lavoratori della Magneti Marelli a Crevalcore) e della coesione sociale”.