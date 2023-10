Regione Piemonte, risposte adeguate alla crisi del cinema

"A partire dal 2022 la Regione ha risposto in modo adeguato, forte e organico alla crisi del cinema. Il numero dei posti nelle sale è abbastanza stabile, 353 schermi per oltre 85mila poltroncine, e sul cinema vengono investiti quasi 7 milioni l'anno". Lo ha sottolineato l'assessora alla Cultura del Piemonte, Vittoria Poggio, nella risposta a una interpellanza del consigliere Silvio Magliano (Moderati) che denunciava la crisi del settore chiedendo interventi per supportare il settore. Poggio ha elencando gli stanziamenti fatti dalla Regione, con fondi propri o di provenienza europea: "12 milioni per la misura Piemonte Film Tv Fund, 8 milioni per l'ammodernamento e il rilancio delle sale, 260 mila euro per rassegne e festival, oltre a 350 mila euro l'anno dal 2022 al 2024 sempre per la valorizzazione delle sale".