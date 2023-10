Corteo Torino: Prefetto, l'intervento di polizia era dovuto

L'intervento delle forze polizia durante il corteo degli studenti e dei centri sociali, ieri a Torino, "è stato un intervento dovuto, per permettere lo svolgimento di una manifestazione politica di livello nazionale". Lo ha affermato il nuovo prefetto dei Torino Donato Giovanni Cafagna, commentando i disordini scoppiati a margine della visita della premier Giorgia Meloni. "Il diritto di manifestare è sacro ma deve rispondere a delle regole. - ha aggiunto il prefetto - Regole che prevedono che chi voglia fare una pubblica manifestazione ne dia una comunicazione preventiva al Questore e concordi eventualmente le forme e modalità con cui esercitare questo diritto". "Nel caso di ieri non c'è stata richiesta di autorizzazione - afferma Cafagna -. c'era un corteo che è partito inizialmente con un gruppo di circa 350 persone e che rapidamente si è disperso attraverso una serie di gruppi che hanno tentato di forzare i dispositivi di sicurezza che erano stati disposti dalle forze dell'ordine fuggendo da un capo all'altro del centro di Torino". "Evidente che rispetto a questo c'è stata la necessità di garantire che un evento di portata nazionale con la presenza del Presidente della Repubblica del Presidente del Consiglio e dei presidenti di tutte le Regioni, si svolgesse in un clima civile e sereno. Questo è stato l'intervento delle forze di polizia, un intervento dovuto, che ha consentito lo svolgimento della manifestazione", sostiene Cafagna che ha evidenziato che al corteo "c'erano alcuni studenti infiltrati dai centri sociali".