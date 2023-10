Concorso per chirurgia plastica, Cassazione conferma appello

Mancando qualsiasi "riferimento ai concorsi per il reclutamento del personale", l'articolo 353 del codice penale - turbata libertà degli incanti - non può essere applicato a un concorso universitario (sospettato di essere "truccato"): lo ha ribadito la Cassazione che, respingendo il ricorso della Procura generale, ha confermato la sentenza della corte d'Appello di Torino che aveva a sua volta annullato le condanne di primo grado (in abbreviato) per il professor Stefano Bruschi (avvocato Stefano Castrale) e la dottoressa Maria Alessandra Bocchiotti (avvocati Gaetano Insolera e Carlo Blengino). A scriverlo è il Corriere, a proposito dell'inchiesta del pubblico ministero Giovanni Caspani sul bando per un posto da professore associato della cattedra di Chirurgia plastica della facoltà di Medicina. Il quotidiano conclude che potrebbe rivelarsi complicato - se non impossibile - indagare e perseguire eventuali concorsi truccati: anche perché, senza l'ipotesi di turbata libertà degli incanti, tanti saluti alle intercettazioni. Secondo il ricorso della Procura, invece, "il riferimento alle gare nei pubblici incanti e alle licitazioni private dell'articolo 353 sarebbe generico al punto da consentire di ricomprendervi tutte quelle situazioni in cui la pubblica amministrazione sia chiamata a operare una scelta comparativa tra offerte, e, quindi, anche quando debba scegliere, come in un concorso, il migliore tra i candidati".