ECONOMIA DOMESTICA

Lo Russo: "Servono più migranti, l'Italia sta invecchiando"

La ricetta del sindaco di Torino di fronte al calo demografico. Il capoluogo piemontese tra le città più anziane d'Europa: un cittadino su tre ha più di 60 anni. "Affrontare il tema dei flussi migratori in modo costruttivo". L'intervento all'incontro di Bankitalia

L’Italia è sempre più vecchia e Torino, se possibile, ha i capelli ancora più bianchi. Il dato è noto e parte da qui il sindaco Stefano Lo Russo per dire che “senza migranti l’economia va in crisi” e allora ci rimetteranno tutti. Concetto fin troppo banale per chi legge i dati demografici italiani e li mette in relazione a quelli dell’economia: una popolazione attiva in contrazione, un aumento degli anziani che assorbono risorse in pensioni, sanità, welfare in generale. Insomma, sono sempre meno quelli che producono ricchezza e sempre più quelli che la “consumano”.

Secondo i dati Eurostat, Torino perde ogni anno oltre 14mila abitanti. L’Istat, invece, stima che dei 59 milioni di abitanti del 2022 l’Italia ne perderà circa 13 milioni entro il 2080 quando la popolazione si attesterà intorno ai 46 milioni. Lo Russo parte da un dato, che riguarda Torino e non solo, secondo cui un cittadino su tre ha più di 60 anni. Una situazione per molti versi sovrapponibile a quasi tutte le aree della Penisola. “Tra qualche anno – spiega il primo cittadino – parlare di aspetti come l’articolo 18 non avrà più senso perché non ci sarà più nessuno che lavora. Anche per questo credo occorra affrontare il tema dei flussi migratori in modo reale e costruttivo per tutta la nostra impalcatura sociale”. Facile a dirsi soprattutto in un contesto in cui tra “difesa dei confini” e “blocchi navali” le parole d’ordine sembrano essere altre.

Lo Russo ha parlato questa mattina a un incontro organizzato in città dalla Banca d’Italia, settima tappa di un percorso di 13 appuntamenti nel 2023 chiamato “In viaggio con la Banca d’Italia. Il polso dell’economia” e che toccherà nel 2024 tutte le sedi italiane. Lo Russo ha sottolineato come “l’economia sia una realtà dei grandi numeri e questi lo sono, per cui credo che il dato demografico italiano sia imprescindibile” da ogni discussione economica. Il sindaco ha poi rilevato come sia sempre più necessario che pubblico e privato procedano insieme. “Ma per fare questo – ha aggiunto – bisognerebbe rivedere l’accesso al credito e il problema del rimborso dei debiti, che riguarda da vicino le imprese e anche amministrazioni come la mia. Come Comune di Torino pago alla banche mutui per 108 milioni di euro l’anno”.